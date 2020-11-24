Düğünde karısına tekme atan damat TikTok'da viral oldu!

Kendi düğününde karısına tekme atan damat, sosyal medyanın diline düştü. Gülerken bir anda ağlayan gelin açıklama yaptı, ''Bir süre ağladım, o da kendini çok kötü hissetti ama sorun olmadı.''

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Video, adamın gelinliğiyle bir sandalyede oturan partnerine doğru yürümesiyle başlıyor. Gelinin kucağında dans ettikten sonra genç adam ayağa kalktığında, işler kötüye gidiyor. Damat, bacağını karısının üzerinde sallamaya çalışıyor ama bunun yerine yüzüne vuruyor.

''SABAHA KADAR PARTİ YAPTIK''

Karısı tekmenin şiddetiyle geriye savrulurken, adam da hemen iyi olup olmadığını görmeye gidiyor. Karısı daha sonra bir videoda "Bir süre ağladım, o da kendini çok kötü hissetti ama sorun olmadı çünkü en iyi arkadaşlarımızla sabah 8'e kadar parti yaptık" dedi.