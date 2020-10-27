Düğünde patlatılan havai fişek genç kadının hayatını kararttı!
İstanbul Sarıyer'de arkadaşının düğününe giden 30 yaşındaki Selime Kılıç isimli bir kadın, gelin ve damadın gelişi sırasında patlatılan havai fişeğin dizine saplanması sonucu sakat kaldı. Havai fişekleri üreten firmaya 350 bin liralık tazminat davası açılan olayda Selime Kılıç'ın o anları kameralara böyle yansıdı.
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27 Ekim 2020 Salı 14:16
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