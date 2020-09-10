Düğünde şaşırtan manzara! Kafasına poşet geçirip gelin ve damadı öptü

Samsun'da koronavirüs tedbirli yapılan bir düğünde 58 yaşındaki Altan Yücebaş, eşi 56 yaşındaki Nermin Yücebaş'ı koronavirüse karşı korumak için yanında getirdiği yorgan poşetini eşinin kafasından geçirip daha sonra gelin ve damada sarılarak tebrik etmesini sağladı. O komik anlar ise kameralara anbean kaydedildi.