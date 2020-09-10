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  3. Düğünde şaşırtan manzara! Kafasına poşet geçirip gelin ve damadı öptü

Düğünde şaşırtan manzara! Kafasına poşet geçirip gelin ve damadı öptü

Samsun'da koronavirüs tedbirli yapılan bir düğünde 58 yaşındaki Altan Yücebaş, eşi 56 yaşındaki Nermin Yücebaş'ı koronavirüse karşı korumak için yanında getirdiği yorgan poşetini eşinin kafasından geçirip daha sonra gelin ve damada sarılarak tebrik etmesini sağladı. O komik anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

Samsun’da COVİD-19 tebdirleriyle birlikte yapılan Samet-Ebru Atsan çiftinin düğün töreninde herkesi hayrete düşüren bir olaya sahne olundu. Törende gelinin akrabası olan şeker ve tansiyon hastası Nermin Yücebaş, koronavirüse karşı farkındalık oluşturarak takı takma esnasında başına geçirdiği yorgan poşeti ile gelin ve damadı öperek tebrik etti. Herkesin şaşkınlıkla izlediği o komik anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.

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10 Eylül 2020 Perşembe 10:28
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