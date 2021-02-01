Düğünde şoke eden anlar! Eski sevgilisine sarılmak için kocasından izin istedi

Malezya'da gerçekleşen bir düğün sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Gelinin TikTok'tan paylaştığı videoda yaşananlar adeta herkesi şoke etti.

SON İSTEĞİ ŞAŞKINA UĞRATTI

Dünyada 5 buçuk milyon kişi tarafından izlenen TikTok videosunda düğününe eski sevgilisini çağıran kadın, 'evet' demeden önce kocasından son bir istekte bulundu. Düğüne davet edilen eski sevgili, çifti tebrik etmek için yanlarına geldi. Ancak gelinin farklı bir fikri vardı.

SON KEZ SARILMAK İSTEDİ

Eski sevgilisine evlilik yemini etmeden önce son kez sarılmak isteyen kadın bu isteğini kocasına iletti. Kocası soruya olumlu cevap verince iki eski sevgili birbirlerine son sarıldı.