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Düğünde takı rezilliği! Mutluluğu bir yana bırakıp, para derdine düştüler | Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdi

İstanbul Esenyurt'ta gerçekleşen düğünde takı yüzünden olaylar çıktı. Gelinin kollarındaki bilezikler zorla alınırken, dünürler kavgaya tutuştu. Yaşanan olaylar sonrasında sinir krizi geçiren gelin düğün arabasını yumrukladı.

Düğünde takı rezilliği! Mutluluğu bir yana bırakıp, para derdine düştüler | Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdi

İstanbul Esenyurt'ta bir çiftin mutluluğuna para gölgesi düştü. Evlenip huzurlu bir yuva kurmak için yola çıkan gelin ve damadın en mutlu günü zehir oldu. Gelinin kolundaki bileziklere zorla el konuldu. Kız ve erkek tarafı kavgaya tutuşurken sinir krizi geçiren gelin, düğün arabasını yumrukladı.

Düğünde takı rezilliği! Mutluluğu bir yana bırakıp, para derdine düştüler | Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdi

GELİNİN KOLUNDAKİ BİLEZİKLERİ ZORLA ALDILAR

Olaylı düğün kavgası  Esenyurt Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Kız ve erkek tarafı düğün biter bitmez takı kavgasına tutuştu. Yaşanan tartışmalar sonrasında kolundan bilezikleri zorla alınan gelin babasıyla birlikte çıkıp gitmeye kalktı. Bunun üzerine kapı önünde dünürler birbirine girdi. En mutlu günü zehir olan gelin sinir krizi geçirerek düğün arabasını yumrukladı. Yaşanan olaylar sonrasında gelin, babası ile birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Düğünde takı rezilliği! Mutluluğu bir yana bırakıp, para derdine düştüler | Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdiDüğünde takı rezilliği! Mutluluğu bir yana bırakıp, para derdine düştüler | Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdiDüğünde takı rezilliği! Mutluluğu bir yana bırakıp, para derdine düştüler | Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdi

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