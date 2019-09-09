Düğünde yumruklar konuştu! Damat karakolluk, gelin ise hastanelik oldu!

Olay, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki bir düğün salonunda gerçekleşti. Dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul'da özel harekat polisi olarak görev yapan Mehmet İrşad Y. ile Eda A.'nın bir salonda düğünleri gerçekleşiyordu.

OYUN HAVASI NEDENİYLE KAVGA!

Gelin ve damat alkışlar eşliğinde salona girdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelin ve damadın yakınları arasında kendi istedikleri oyun havasının çalınması konusunda tartışma yaşandı.

Damat Mehmet İrşad Y., her iki tarafı da yatıştırmaya çalıştı ancak gelinin yakınlarıyla arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Davetlilerinin de katıldığı kavgada yumruklar atıldı.

DÜĞÜNDE YUMRUKLAR KONUŞTU!

Damat Mehmet İrşad Y., etrafını saran grubu uzaklaştırmak için belinden çıkardığı beylik tabancasıyla havaya iki el ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçiren gelin Eda Atmaca ve darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Düğün olaylar nedeniyle erkenden bitti.

Damat Mehmet İrşad Y. ile birlikte gözaltına alınan 9 kişi, ifadeleri için Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İki tarafın da yakınlarının araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı. Gelin Eda A. daha sonra hastaneden taburcu edilirken, damat Mehmet İrşad Y. ve 9 kişi polisteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.