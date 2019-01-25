Düğünden dönen ailenin otomobiline ateş eden zanlıdan şaşırtan ifade

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobile ateş açıp bir kadının yaralanmasına sebep olan zanlılar hakim karşısına çıktı. Daha önce iş yerini kurşunlayan şahısların olduğunu düşünüp otomobile ateş ettiğini belirten zanlı, "Otomobil üzerime doğru geldiğinde yere düştüm silah yerde ateş aldı" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay 1 Nisan 2018 tarihinde gece 03.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak üzerinde meydana geldi. Bir yakınlarının düğününden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz şahıslar, tüfekle ateş açıp kaçtı. Otomobil içerisinde bulunan Ayşe K. ağır yarandı. Talihsiz bayan olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin yürüttüğü soruşturma neticesinde yakalanıp adli makamlarca tutuklanan Ferhat A. ve Bekir D. aylar sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk savunmasını yapan Ferhat A., "Benim iş yerim daha önce kurşunlanmıştı. Olay gecesi yanımda olan Hasan, bir araçtan şüphelendi. Aracın bizi takip ettiği görünce sokak üzerinde durduk. Bu sırada karşıdan gelen araç üzerimize doğru geldiğini görünce yere düştüm ve silah yerde ateş aldı. Ben şahısları daha önce görmedim ve kendilerini tanımıyorum dedi. Olay tamamen kaza neticesinde oldu. Kasten yapmadım" dedi.

Diğer tutuklu sanık Bekir D. ise "Ben ateş etmedim, sadece Ferhat "arabayı sür" dedi, ben de sürdüm" diye konuştu.

Öte yandan olayda ağır yaralanan Ayşe K. ise ilk duruşmaya katılmadı. Sanıkların ifadelerinin ardından duruşma 7 Mart 2019 tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA