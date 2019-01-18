Düğünlerde göbekleri artık bandocular attırıyor

Düğünlerde eğlenmeye gelenleri göbek attıran çalgıcılar ve orkestranın yerini artık bandocular aldı. Bandocular çaldıkları parçalarla pistte çıkanları kendinden geçiriyor.

Bursa'da müzisyenlik yapan 6 genç, çıktıkları bir yurt dışı gezisinde bandonun insanları eğlendirdiğini gördü. Akılarına biz bunu ülkemizde neden yapmayalım fikri gelen gençler, bando takımı kurarak gittikleri düğünlerde orkestra ve piyanistlerin yerini aldı. Gençler insanları düğünlerde eğlendirmeye başladı. İnsanlar artık düğünlerde bando takımı eşliğinde göbek atmaya başladı. Düğünlerde pist boşken çıkan grup bir anda insanları göbek attırmaya başlıyor. Davetliler kendilerini piste atıp oynuyor. Daha önceden özel organizasyonlara ve düğünlere giderek müzisyenlik yapan grup artık artan talep üzerine bandoculuk yapıyor. Grupta saxafon, davul, trompet, trombon, trampet bulunuyor. Her biri müzik bölümü olan öğrencilerin Bursa'da başlattığı bando topluluğu eğlenceye yeni bir akım kazandırdı.

Çıktığı bir yurt dışı seyahatinde bando takımının insanları eğlendirdiğini gördüğünü anlatan Emre Özvatan, "Öğrenciyken yurt dışında yaptığım bir seyahatte bando takımının insanları eğlendirdiğini gördüm. Ben de neden bunu ülkemizde yapmayalım diye düşündüm. 1,5 yıl önce 5 müzisyen arkadaşımızla birlikte bando takımımızı kurup düğünler ve organizasyonlarda çalmaya başladık. Gittiğimiz işlerde çok beğenildik ve talep almaya başladık. Özellikle düğünlerde oynamaya gelenler bizi görünce kendinden geçiyor. Biz çalmaya başladığımızda boş olan pist bir anda göbek atanlarla doluyor. Biz eskiden orkestrada müzik yapmak için düğünlere gidiyorduk. Artık bandoyla gidiyoruz, çünkü daha çok talep görüyor. Bursa'da yeni bir akım başlattık" dedi.

Kaynak: İHA