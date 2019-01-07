Düğünlerde terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheli adliyede

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki düğün törenlerinde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlı, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 9 cep telefonu ve 3 bilgisayar ile bazı evraklara el konulmuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA