İstanbul2 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. 'Düğünlerde terör örgütü propagandası'na 9 gözaltı (2)

'Düğünlerde terör örgütü propagandası'na 9 gözaltı (2)

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve jandarmadaki...

'Düğünlerde terör örgütü propagandası'na 9 gözaltı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden düğünlerde şarkı söyleyen Mehmet Yol ve Alican Temel ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.