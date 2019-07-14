Düğünlerin geleneksel takısı artışa rağmen ‘çeyrek altın’

BURSA'da, yaz aylarının gelişiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Düğünlere giden davetlilerin, altının fiyatındaki artışa rağmen, takı olarak yine en fazla çeyrek altın tercih ettiği belirtildi.

Bursa'da yaz aylarının gelişi, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, hem yeni evlenecek çiftler, hem de düğünlere katılacak vatandaşlar, takı için kuyumcuların yolunu tuttu. Altının gram fiyatındaki artış ise vatandaşları ekonomik olarak zorlamaya başladı. Ancak yine de kuyumcuların tercihi çeyrek altın oldu.

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, fiyat farkına karşın çeyrek altın satışlarının gramdan daha fazla olduğunu belirterek, bu durumun Türk örf ve adetlerinden kaynaklandığı söyledi. Altıkardeş, Türk insanının, "bize takılan neyse, biz de onun karşılığında aynısını takmalıyız" gibi bir zorunluluk hissettiğini ifade etti. İsa Altıkardeş, "Herkeste çeyrek altının yerine gram altının daha fazla satıldığı düşüncesi var. İnanın ki öyle bir şey yok. Bugün çeyrek altın günde 50 adet satılıyorsa, gram altın da 15 adet satılıyor. Gram altının, çeyrek altını satışta geçebilecek gibi bir pozisyonu görünmüyor. Bu bahsettiğimiz şey; fiyat ile bağlantılı değil, insanların kültürel olarak karşılığını ödeme isteği için bu şekilde bir yaklaşımda bulunuluyor" diye konuştu.

DÜĞÜN YAPACAK ÇİFTLERE TAVSİYE

Vatandaşların, altının düşmesine yönelik beklentilerinin bulunduğunu belirten Başkan Altıkardeş, düğün yapmayı planlayan çiftlere de uyarılarda bulundu. Altının fiyatının düşmesini beklemediklerini dile getiren Altıkardeş, bu yükselişte dünya ekonomisinin, krizlerin ve Orta Doğu'daki durumun etkili olduğunu vurguladı. Evlenecek gençlere de uyarılarda bulunan Altıkardeş, "Evlilik tarihlerini ertelemesinler. Bir an önce almış oldukları karar doğrultusunda evliliğini gerçekleştirsinler" dedi.

TAKSİT İMKANI RAHATLATTI

Altın alışverişinde daha önce taksitle alış imkanının bulunmadığını, ancak günümüzde vatandaşların 4 taksite kadar altın alışverişi yapabildiğini dile getiren Altıkardeş, bu durumun düğün yapacak çiftlerin elini kolaylaştırdığını söyledi. Altıkardeş, "Taksit imkanı da tekrar devreye girdiğinden dolayı düğün alışverişini erteleyenler tekrar alışveriş yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

'EVLENMEK İSTEYEN 35-40 BİN LİRAYI GÖZDEN ÇIKARMALI'

Şu günlerde düğün yapmak isteyen gençlerin, 35- 40 bin lirayı gözden çıkarmaları gerektiğini ifade eden İsa Altıkardeş, "Kısa örnek vermek gerekirse; bir kişi evlilik teklifi yapmak istiyorsa 400 liralık tek taş bir yüzük ile de teklifi yapabiliyor, 3-4 bin civarındaki pırlanta ile de yapabiliyor. Arkasından sözünü yapacağı zaman bununla ilgili alyansını ve kelepçesini almasını gerekiyor. Bunlar da yaklaşık 5- 10 bin lira arasında değişiyor. Düğüne yaklaşırken bilezikler ve setler oluyor. Bunları da genel toplama vurduğumuz zaman yaklaşık olarak 20-25 bin lira ediyor. Bir düğün alışverişi yapmak isteyen, evlenmek isteyen insanlar bugün için minimum 35-40 bin lira civarında bir rakam çıkarması gerekiyor" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

DHA