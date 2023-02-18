Duje Biuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duje Biuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duje Biuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duje Biuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duje Biuk 25 Haziran 2001 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duje Biuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4 Sports yapmaktadır. Duje Biuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Duje Biuk'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Duje Biuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duje Biuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Duje Biuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duje Biuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2013 yılında Adriatic Split

2 Şubat 2015 yılında NK Solin Jgd

1 Temmuz 2016 yılında NK Solin U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Solin U19

16 Ağu 2019 yılında NK Jadran KS

7 Şubat 2020 yılında NK Hrvace

19 Ağu 2020 yılında Mlad. Prolozac

5 Mart 2021 yılında NK Vodice

4 Ağu 2021 yılında NK Brezice 1919

13 Ağu 2021 yılında NK Krsko

2 Mart 2022 yılında NK Kustosija

7 Temmuz 2022 yılında Rudar Velenje

Duje Biuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duje Biuk şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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