Duje Cop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duje Cop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Duje Cop kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Duje Cop ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Duje Cop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duje Cop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duje Cop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duje Cop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duje Cop 1 Şubat 1990 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Duje Čop şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duje Cop Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pharos Sport Agency yapmaktadır. Duje Cop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Duje Cop'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Duje Copboyu ve yaşı kaç

Duje Cop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duje Cop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Duje Cop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duje Cop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2007 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2008 yılında Nacional

7 Eylül 2009 yılında Hajduk Split

4 Temmuz 2011 yılında RNK Split

1 Temmuz 2012 yılında Dinamo Zagreb

9 Ocak 2015 yılında Cagliari

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2015 yılında Cagliari

16 Temmuz 2015 yılında Málaga CF

30 Haziran 2016 yılında Cagliari

27 Temmuz 2016 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2017 yılında Cagliari

31 Ağu 2017 yılında Standard Liège

19 Ağu 2018 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2019 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Zagreb

4 Şubat 2022 yılında NK Celje

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Zagreb

8 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Duje Cop kimdir

Duje Cop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duje Cop şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Hajduk Split (-2006)

Duje Cop Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Duje Cop nereli

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