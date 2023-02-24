Duje Javorcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duje Javorcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Duje Javorcic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Duje Javorcic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Duje Javorcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duje Javorcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Duje Javorcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duje Javorcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duje Javorcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duje Javorcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duje Javorcic 25 Kasım 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Duje Javorčić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duje Javorcic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Duje Javorcic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Duje Javorcic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Duje Javorcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duje Javorcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Duje Javorcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duje Javorcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2014 yılında RNK Split U17

17 Ağustos 2016 yılında Lazio U19

31 Ağustos 2018 yılında Amiens SC B

14 Şubat 2020 yılında FC Nitra

28 Ağustos 2020 yılında NK Dugopolje

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2023 yılında Rudar Pljevlja

Duje Javorcic kimdir

Duje Javorcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duje Javorcic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Hajduk, RNK Split

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Duje Javorcic nereli

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