Duje Nincevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duje Nincevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duje Nincevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duje Nincevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duje Nincevic 3 Mayıs 1997 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Duje Ninčević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duje Nincevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Duje Nincevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Duje Nincevic'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Duje Nincevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duje Nincevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Duje Nincevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duje Nincevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NK Solin U17

1 Temmuz 2014 yılında NK Solin U19

1 Temmuz 2016 yılında NK Solin

27 Ocak 2020 yılında NK Varazdin

27 Temmuz 2020 yılında NK Solin

Duje Nincevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duje Nincevic şuan NK Solin takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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