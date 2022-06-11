Dükkan sahibi görüntüleri izleyince inanamadı! Pantolonunu indirdi, dükkanın önüne kakasını yaptı

Alınan bilgilere göre olay Folkestone'daki bir giyim mağazasında meydana geldi. Salı günü saat 22.00 sıralarında çöp atmak için dükkanın önüne gelen bir kadın, akıl almaz şekilde önce eğilen kadın, daha sonra pantolonunu indirerek idrarını yaptı.

GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEYİNCE ŞOK YAŞADI

Dükkan sahibi yaşanan olay sonrası temizlik malzemeleriyle idrarın olduğu alanı temizledikten sonra kakayı kimin yaptığını belirlemek için kamera görüntülerini izlemeye karar verdi.

İdrarını yapanın bir köpek olduğunu düşünen işyeri sahibi güvenlik kameralarını izlediğinde büyük bir şok yaşadı.

Dükkan sahibi Colin White, görüntüleri izlediğinde bir kadının idrarını yaptığı gördü.

POLİS İŞLEM YAPMADI

Kent Polisi, memurların bu olayla ilgili herhangi bir rapor almadığını söyledi.

Kaynak: Daily Star