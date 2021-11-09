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Düldül ne demek, TDK'ya göre Düldül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Düldül kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Düldül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Düldül nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Düldül kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Düldül ne demek, TDK'ya göre Düldül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Düldül ne demek? Düldül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Düldül kelimesi. Peki Düldül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Düldül nedir, Düldül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DÜLDÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Düldül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Düldül kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Düldül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mekanik olarak çalışan oyuncak çocuk arabası
- At
- Eski otomobil
- Modası geçmiş araç
- Hz. Ali'ye Hz. Muhammed tarafından armağan edilen binek hayvanının adı

DÜLDÜL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şu bizim düldüle bir saman vesikası lütfetseniz keyfime payan olmayacak.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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