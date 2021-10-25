Duma ne demek, TDK'ya göre Duma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Duma ne demek? Duma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Duma kelimesi. Peki Duma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Duma nedir, Duma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DUMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Duma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Duma kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre Duma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rus parlamentosunun alt kanadı

