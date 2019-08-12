Duman, Bodrum'da tatilcileri coşturdu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahneye çıkan Türk Rock Müziği'nin sevilen gruplarından Duman, hayranlarını coşturdu.

Bodrum Antik Tiyatro'da rock müzik severlerin karşısına çıkan Duman grubu, sevilen şarkılarını seslendirdi. 2, 5 saat sahnede kalan grup hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Grup bazı şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Sahne performansıyla dikkati çeken Duman, yaklaşık 5 bin tatilciye unutulmaz bir gece yaşattı. Adım atacak yer kalmayan konserde biletlerin tamamını tükendi. Konseri izleyenler arasında grubun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural da vardı.

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DHA