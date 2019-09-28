Duman grubu Bursa'da sahne aldı
BURSA (AA) - Rock müziği grubu Duman, şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.Reşat Oyal Kültür Parkı Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserden önce grubun hayranları, girişte uzun kuyruk oluşturdu.Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Duman, sevilen şarkılarını hayranlarıyla...
BURSA (AA) - Rock müziği grubu Duman, şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.
Reşat Oyal Kültür Parkı Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserden önce grubun hayranları, girişte uzun kuyruk oluşturdu.
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Duman, sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.
Gecenin sonunda Duman, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Kaynak: AA
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