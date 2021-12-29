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Duman isminin anlamı nedir, Duman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Duman isminin anlamı; Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan değişik renklerde gaz anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Duman isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Duman isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Duman isminin anlamı nedir, Duman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Duman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Duman ismi ne demek, Duman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Duman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Duman İsminin anlamı nedir? TDK Duman anlamı:

Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan değişik renklerde gaz anlamına gelmektedir.

Duman İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmemektedir.

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Duman isminin kökeni: 

Duman ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Duman isminin cinsiyeti: 

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Duman isminin rengi:

Mavi 

Duman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Duman isminin Harf Analizi Nedir ?

Duman ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
D : Üstün güçler, güçlü
U : Temkinli, ertelemeci, şanslı
M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç
A : Öncü, lider, mantıklı
N : Sağduyulu, utangaç

Duman isminin Numerolojisi Kaçtır?

Duman ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
D : 5
U : 25
M : 16
A : 1
N : 17
= 64 – Duman İsminin Numeroloji Toplamı 64’dir.

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Duman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Duman ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Duman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
D: 4   U: 3   M: 4   A: 1   N: 5 = 17
1 +  7 = 8 Kader sayısıdır

Duman isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

 

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Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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