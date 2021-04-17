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  3. Dumandan etkilendi! Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilendi! Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Sultangazi'de bir mobilya fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken yangına müdahale ederken dumandan etkilenip fenalaşan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilendi! Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Sultangazi'de bir mobilya fabrikasında gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenip fenalaşan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 01:30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2.Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadan yoğun dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN FENALAŞTI

Fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri fenalaştı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri itfaiye erine ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı. Yangının çıktığı fabrikanın karşısında bekçilik yapan Hüseyin Türk, "İçeride kimse yoktu, boştu içerisi. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri vardı. İçeride dumandan zehirlendi ve sonra yere düştü. Başka da yaralı kimse yok" diye konuştu. Fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Dumandan etkilendi! Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilendi! Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilendi! Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilendi! Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilendi! Yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

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