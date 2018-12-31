Dumandan zehirlenen 2 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 yaşındaki Hazal Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kargınışıklar Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İ.Y. (30) ve M.Y. (26) çifti yaşadıkları evde soba yaktı. Çift, kızları Hazal'ı sobanın bulunduğu odada uyutarak, evin diğer odasına geçti. Bir süre sonra evde kötü koku olduğunu fark eden çift, sobanın olduğu odaya koştu. Çift, yoğun duman bulunan odadaki küçük Hazal'ı alarak dışarıya çıktı. Hazal'ı uyandıramayan baba İ.Y., kızını, Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hazal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kızlarının ölüm haberini alan anne ve baba hastanede sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.

DHA