Dumanlar 3 kİlometre yükseldi! Endonezya'da yanardağı korkusu!

Endonezya Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) tarafından yapılan açıklamada 10 Ağustos sabahı yerel saatle ilk olarak sabah 05.58'de lav püskürttüğü, ikinci hareketliliğin ise 06.43'te meydana geldiği bildirildi.

DUMANLAR 3 KM YÜKSELDİ

Püsküren lavların ardından yanardağdan yükselen dumanların 3 kilometreye kadar yükseldiği açıklandı.

BPPTKG, Yogyakarta'da yaşayan vatandaşlara, bölgedeki afet hareketliliğinin üçüncü kategoride olduğunu açıkladı.

Merapi Yanardağı'nda en son 8 Ağustos'ta lav hareketliliği görülmüştü.

2010 YILINDA 347 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

400.000 yıl öncesi ile 10.000 yıl öncesi arasında oldukça aktif olduğu düşünülen Merapi yanardağı günümüzde her yıl ufak patlamalar 10-15 yılda bir ise büyük patlamalar gerçekleşİyor.

Yılın büyük bir bölümünde yanardağın üzerinde duman görmek mümkündür. Tehlikeli olmasına rağmen binlerce kişi bu yanardağın eteklerinde yaşaıyor. Volkanik küllerin toprağı zenginleştirdiğini düşünen çiftçiler buraya halen ekin ekmeye devam ediyor.2010 yılında ise yanardağ 1 ay boyunca lav püskürtmüştü. Bu patlama 347 kişinin ölümüne sebep olmuş ve tüm gökyüzü dumanla kaplanmıştı. 2013 Kasımında ise Merapi Yanardağı saatlerce kaynamış ve 2 km yüksekliğe kadar duman püskürtmüştü.