Dumanlar çıkan araçtan korkunç anlar! Müslüman kıyafetleri satan mağazaya daldı
Avustralya'da seyir halindeki bir araç bir anda dumanlar çıkarmaya başladı. Trafiği de birbirine katan araç hızını alamayıp Müslümanlar için kıyafet satan bir dükkana daldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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