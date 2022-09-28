Dumanlar gökyüzünü kapladı! İstanbul Sultanbeyli'deki tencere fabrikasında yangın

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan çelik tencere fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Alınan bilgilere göre yangın öğle saatlerinde Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi’nde çelik tencere üretilen bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın büyüyerek çatıya sıçradı.

Dumanlar gökyüzünü kapladı! İstanbul Sultanbeyli'deki tencere fabrikasında yangın

Yangının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri fabrika içindeki çalışanlarını dışarıya çıkardıktan sonra yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Dumanlar gökyüzünü kapladı! İstanbul Sultanbeyli'deki tencere fabrikasında yangın

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi.

Dumanlar gökyüzünü kapladı! İstanbul Sultanbeyli'deki tencere fabrikasında yangın

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