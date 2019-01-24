Dumanların kapladığı evde can pazarı yaşandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cedidiye Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap evde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevlerin büyümesi sonucunda evde bulunan yaşlı hastalar güçlükle çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Cedidiye Mahallesi Kavaklı Sokak'ta bulunan muhtar Cemalletin Yesirci'ye ait iki katlı ahşap evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında dumanlar etrafı kaplayıp alevler bir anda büyüdü. Yangın esnasında evde rahatsızlığı nedeniyle yatmakta olan muhtarın babası 85 yaşındaki Abdülmenan ve annesi 82 yaşındaki Ayşe Yesirci dumandan etkilendi. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başaramayan yaşlı ve hasta şahısları torunları Mahmut Yesirci çıkartmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda komşuların da yardımıyla dede ve babaannesini evden çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiyeye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Evinde yangın çıkan Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalletin Yesirci, "Evde çamaşır yıkanırken her yeri dumanlar sardı. Oğlum hasta ve yaşlı olan babam ve annemi komşuların da yardımıyla dışarı çıkardı. Şuanda korkulacak bir durum yok" dedi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA