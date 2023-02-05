Dume Guidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dume Guidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dume Guidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dume Guidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dume Guidi 6 Şubat 1996 tarihinde Porto-Vecchio şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dominique Guidi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dume Guidi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sébastien Cagnet yapmaktadır. Dume Guidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dume Guidi'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dume Guidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dume Guidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dume Guidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dume Guidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında SC Bastia B

1 Temmuz 2015 yılında Borgo

30 Ocak 2016 yılında AS Furiani

1 Temmuz 2018 yılında Ajaccio

1 Temmuz 2020 yılında SC Bastia

Dume Guidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dume Guidi şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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