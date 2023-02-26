Dumisani Zuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dumisani Zuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dumisani Zuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dumisani Zuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dumisani Zuma 22 Mayıs 1995 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Dumsani Percervearance Zuma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dumisani Zuma Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dumisani Zuma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dumisani Zuma'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dumisani Zuma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dumi_zuma/

Dumisani Zuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dumisani Zuma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dumisani Zuma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dumisani Zuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bloem. Celtic

27 Temmuz 2017 yılında Kaizer Chiefs

1 Temmuz 2022 yılında AmaZulu FC

Dumisani Zuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dumisani Zuma şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dumisani Zuma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grange, Kings United, Bloemfontein Celtic

Güney Afrika U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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