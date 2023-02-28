Dumitru Bivol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dumitru Bivol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dumitru Bivol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dumitru Bivol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dumitru Bivol 3 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dumitru Bivol Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Dumitru Bivol'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dumitru Bivol Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bivol_01/

Dumitru Bivol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dumitru Bivol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dumitru Bivol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dumitru Bivol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Victoria Bardar

1 Temmuz 2014 yılında Dacia B U19

1 Eylül 2014 yılında Dinamo-Auto

30 Haziran 2015 yılında Dacia B U19

1 Ocak 2016 yılında Dacia Buiucani

Dumitru Bivol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dumitru Bivol şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dumitru Bivol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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