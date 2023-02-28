Dumitru Celeadnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dumitru Celeadnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dumitru Celeadnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dumitru Celeadnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dumitru Celeadnic 23 Nisan 1992 tarihinde Cojușna şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dumitru Celeadnic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dumitru Celeadnic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 25 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dumitru Celeadnic'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dumitru Celeadnic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dmitrii.celeadnik/

Dumitru Celeadnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dumitru Celeadnic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dumitru Celeadnic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dumitru Celeadnic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında FC Speranta

1 Ocak 2014 yılında Dacia

1 Mart 2014 yılında FC Speranta

30 Haziran 2014 yılında Dacia

31 Temmuz 2015 yılında Dinamo-Auto

31 Mayıs 2016 yılında Dacia

1 Temmuz 2017 yılında FC Petrocub

25 Ocak 2019 yılında FC Sheriff

Dumitru Celeadnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dumitru Celeadnic şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dumitru Celeadnic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 1 numaralı formasıyla 21 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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