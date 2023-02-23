Dumitru David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dumitru David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dumitru David kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dumitru David ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dumitru David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dumitru David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dumitru David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dumitru David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dumitru David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dumitru David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dumitru David 23 Ocak 2002 tarihinde Târgu Jiu şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dumitru Flavius David şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dumitru David Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dumitru David'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dumitru David Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dumitru David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Dumitru David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dumitru David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2019 yılında Energeticianul

31 Ocak 2020 yılında FCSB II

20 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

1 Eylül 2021 yılında FCSB II

2 Eylül 2021 yılında CS Afumati

30 Haziran 2022 yılında FCSB II

1 Temmuz 2022 yılında U. Constanta

1 Şubat 2023 yılında FCSB II

16 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Dumitru David kimdir

Dumitru David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dumitru David şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dumitru David nereli

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