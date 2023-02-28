Dumitru Demian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dumitru Demian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dumitru Demian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dumitru Demian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dumitru Demian 8 Şubat 1999 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dumitru Demian Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dumitru Demian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dumitru Demian'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dumitru Demian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ddemian8/

Dumitru Demian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dumitru Demian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dumitru Demian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dumitru Demian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Virtus Verona

20 Ağustos 2018 yılında Levico Terme

1 Ağustos 2019 yılında Legnago

1 Temmuz 2020 yılında Dacia Buiucani

18 Temmuz 2021 yılında Otelul Galati

16 Ocak 2022 yılında Dacia Buiucani

Dumitru Demian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dumitru Demian şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dumitru Demian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSCT Buiucani ChișinăuVirtus Verona

Moldova U19 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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