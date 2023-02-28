Dumitru Renita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dumitru Renita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dumitru Renita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dumitru Renita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dumitru Renita 2 Aralık 1999 tarihinde Suruceni şehrinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Dumitru Reniță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dumitru Renita Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dumitru Renita'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dumitru Renita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dimarenitsee/

Dumitru Renita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dumitru Renita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dumitru Renita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dumitru Renita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Milsami

22 Şubat 2021 yılında Codru

1 Temmuz 2021 yılında FC Sucleia

1 Ocak 2022 yılında Spartanii

26 Temmuz 2022 yılında Dacia Buiucani

Dumitru Renita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dumitru Renita şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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