Dumitru Rogac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dumitru Rogac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dumitru Rogac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dumitru Rogac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dumitru Rogac 7 Kasım 1998 tarihinde Bălţi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dumitru Rogac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dumitru Rogac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dumitru Rogac'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dumitru Rogac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dmitrii.___/

Dumitru Rogac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dumitru Rogac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dumitru Rogac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dumitru Rogac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Pandurii

1 Eylül 2019 yılında Codru

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo-Auto

1 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

26 Ocak 2022 yılında Zimbru Chisinau

4 Ağustos 2022 yılında San Luca

7 Şubat 2023 yılında Milsami

Dumitru Rogac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dumitru Rogac şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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