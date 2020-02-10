Dumlupınar protokolünden Umre ziyaretinden dönen Altıntaş Kaymakamına ziyaret
Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, kutsal topraklara giderek Umre ziyaretinde bulunan Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu" nu makamında ziyaret etti.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, kutsal topraklara giderek Umre ziyaretinde bulunan Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu" nu makamında ziyaret etti.
Ziyarete, Altıntaş Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyelerimiz Şaban Türk ve Nafiz Uçar katıldı.
Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Arcaklıoğlu" nun umre ziyaretlerini tebrik ederek hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT