İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Dumlupınar stadında portatif tribün çalışmaları başladı

Dumlupınar stadında portatif tribün çalışmaları başladı

Kütahya'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan Dumlupınar stadı için portatif tribünlerin montaj işlemi başladı.

Dumlupınar stadında portatif tribün çalışmaları başladı

Kütahya'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan Dumlupınar stadı için portatif tribünlerin montaj işlemi başladı.

Firma yetkilileri tarafından yapılan alt yapı, ölçüm ve statik hesapların ardından profillerin montaj işlemine geçildi.

Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre tribünlerin 20 gün içerisinde kullanılabileceği öğrenildi.

Dumlupınar stadında portatif tribün çalışmaları başladı

Dumlupınar stadında portatif tribün çalışmaları başladı

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT