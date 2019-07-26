Dün 40 dereceyle kavrulan Belçika, bugün doluya teslim oldu

Dün tarihin en sıcak günlerinden birini yaşayan Belçika, bugün şiddetli dolu yağışına teslim oldu.

Belçika'da dün termometreler 40 derece üstünü gösterirken bugün ise sert rüzgarlar, yağmur ve dolu ülkeyi esir aldı. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (MRG) yaptığı uyarılar çerçevesinde Cuma akşam saatlerinde sert rüzgarlar, yağmur ve dolu Belçika'nın pek çok bölgesini esir aldı. Belçika'nın Lige şehri ile Almanya'nın Aachen kentini birbirine bağlayan E-40 otobanından araçlar aşırı yağış nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgarlar pek çok bölgede ağaçların yollara devrilmesine ve araçların ilerlemesine engel oldu.

Brüksel'de ise bölge parkları saat 14.00'ten sonra halkın dolaşımına kapatıldı. Başkentteki önlemlerin ise Pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA