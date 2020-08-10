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Dün akşam Masterchef'i kim kazandı? Masterchef 9 ağustos kim kazandı?

TV8'in sevilen yarışması Masterchef'in 9 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen yayınlanan 20. bölümde yarışmacılar, yemeklerini yetiştirmek için kıyasıya mücadele etti. Peki Dün akşam Masterchef'i kim kazandı? Masterchef 9 ağustos kim kazandı? Bu soruların cevabı haberimizde...

Masterchef'in 9 Ağustos'ta yayınlanan bölümünde 8. olarak kadroya katılan yarışmacı ismi belli oldu. 20. bölümüyle ekrana yarışmada Furkan Yalçın yaptığı yemekle ve şeflerin oylarıyla 8. olarak kadroya katılan yarışmacı oldu.

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10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:04
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