Dün aldığı otomobil bugün yandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, Ayşe A.'nın dün satın aldığı ikinci el otomobil, bu sabah park halinde bulunduğu yerde, yanarak küle döndü.

Gazipaşa'ya bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Ayşe A. dün 07 NV 643 plakalı ikinci el otomobili satın aldı. Bir yakını tarafından park edilen otomobilde bu sabah saat 06.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlatırken, Ayşe A.'nın otomobili satın aldıktan sonra kullanması için bir yakınına verdiği ve aracın bu kişi tarafından park edildiği öğrenildi.

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DHA