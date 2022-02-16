Dün Avrasya Tüneli, bugün Kanal İstanbul! Avrasya için "Hayır" diyenleri, veriler çarptı! Ülke ekonomisine katkısı yürekleri kabarttı!

Kennedy Caddesi’nde Kumkapı ile D-100 Karayolu’nda Koşuyolu mevkii güzergahında, deniz tabanını altından bağlayan ve boğaz geçişine fırsat veren Avrasya Tüneli'nin temeli 26 Şubat 2011 tarihinde atıldı. Bu tarihten önce tünele karşı çıkan insanlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, verilerle istemeden yanıt verdi. Projenin ülkeye olan katkısı gözler önüne serildi.

8.1 MİLYAR LİRA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı gözler önüne serdi. 8.1 milyar lira (Eski para birimiyle 8 katrilyon) katkı sağlayan proje, Türk halkının yüreğini kabarttı.

Bunun yanı sıra, şimdilerde özellikle muhalefet partilerin şiddetle karşı çıktığı, Türkiye'nin çılgın projesi olacak olan Kanal İstanbul Projesi'ne tepki gösterenlere sosyal medya kullanıcılarından, "Marmaraya karşı çıktınız, Metro'ya karşı çıktınız, köprülere ve tünellere karşı çıktınız, ama en çok da siz kullandınız. Avrasya'nın verileriyle çarpılıp, Kanal İstanbul Projesi'nin ekmeğini yiyeceksiniz. Halen daha bu ısrar devam edecek mi?" şeklinde yorumlar geldi.