Dun Ba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dun Ba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dun Ba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dun Ba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dun Ba 16 Eylül 1995 tarihinde Yantai, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 巴顿 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dun Ba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dun Ba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Dun Ba'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dun Ba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dun Ba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dun Ba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dun Ba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında BJ Guoan

16 Temmuz 2015 yılında MZ Hakka

31 Aralık 2015 yılında BJ Guoan

1 Ocak 2016 yılında MZ Hakka

31 Aralık 2016 yılında BJ Guoan

11 Nisan 2021 yılında TJ Jinmen Tiger

31 Aralık 2021 yılında BJ Guoan

15 Mart 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Dun Ba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dun Ba şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dun Ba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 16 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.