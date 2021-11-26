Dün çakılan altın fiyatları, bugün yeniden yükseldi! Gram altın yeniden zirveye göz kırptı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Dün çakılan altın fiyatları, bugün yeniden yükseldi! Gram altın yeniden zirveye göz kırptı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Piyasaların sakin olduğu günde dün 690 TL'den satılan gram altın yeni günde 700 TL'nin üzerine çıkarak 704 TL'den satılmaya başladı. Yaşanan artış sonrası fiyatlardaki son durumu merak edenler için 26 Kasım 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...