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Dün çırılçıplaktı! Sinan Çetin bu kez kıyafetleriyle güneşlendi!

Önceki gün şarkıcı Nil Karaibrahimgil'in teknesinde çırılçıplak görüntülenen ünlü yönetmen Sinan Çetin bu kez pantolon ve tişörtle plajda güneşlenirken görüntülenmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Dün çırılçıplaktı! Sinan Çetin bu kez kıyafetleriyle güneşlendi!

Tatilini Bodrum'da sürdüren Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, geçtiğimiz gün teknesinde arkadaşı Sinan Çetin ve eşini ağırladı. Tatilde rahatlığın ayarını kaçıran ünlü yönetmen herkesin içinde soyunarak mayosunu değiştirmesi herkesi şoke etti.

Sinan Çetin ile Rebekka Çetin çiftinin oğulları Rafael Cemo Çetin de geçtiğimiz günlerde bir taşın üzerine oturup çıplak poz vererek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 

BU KEZ GİYİNİK

Geçtiğimiz gün gündeme bomba gibi düşen haberlerin ardından Sinan Çetin'den şaşırtıcı bir hareket geldi.

Milliyet'in haberine göre Sinan Çetin bu kez de  siyah pantolonu, siyah tişörtü ve ayakkabılarıyla şezlongta güneşin tadını çıkardı. Çetin'i tanıyan vatandaşlar yönetmeni büyük bir şaşkınlıkla izledi. 

Dün çırılçıplaktı! Sinan Çetin bu kez kıyafetlerle güneşlendi!

HERKESİN İÇİNDE ÇIRILÇIPLAK KALDI

Önceki gün denizden çıkan Çetin, kurulanmasının ardından teknede bulunan Nil Karaibrahimgil ve diğer iki kadına da aldırış etmeyerek herkesin içinde mayosunu değiştirirken çırılçıplak görüntülenmiş ve gündemde en çok konuşulan isimler arasında yerini almıştı.

Dün çırılçıplaktı! Sinan Çetin bu kez kıyafetlerle güneşlendi!Dün çırılçıplaktı! Sinan Çetin bu kez kıyafetlerle güneşlendi!

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