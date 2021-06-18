Dün düşmüştü, altın fiyatları bugün yükselişe geçti! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2021 Cuma güncel altın kuru fiyatları Ekonomi haberleri: Haftanın son günü olan 18 Haziran 2021 Cuma gününe altın fiyatları yükselişle başladı. Son durumu merak edenler Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 18 Haziran 2021 Cuma güncel altın kuru fiyatları...

1 15 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi haftanın beşinci günü olan 18 Haziran 2021 Cuma gününde araştırılıyor.