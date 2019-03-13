Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı (2)

YAKALANDI

Manisa'da gece intihar girişiminden vazgeçirilen, sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan ve bugün öğle saatlerinde 2'si 17 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayıp kaçan şüpheli Murat A. (46), yakalandı. Manisa Otogarı'nda Balıkesir otobüsüne bilet aldığı sırada gözaltına alınan Murat A. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA