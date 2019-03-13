Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı (2)
Manisa'da gece intihar girişiminden vazgeçirilen, sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan ve bugün öğle saatlerinde 2'si 17 yaşında...
YAKALANDI
Manisa'da gece intihar girişiminden vazgeçirilen, sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan ve bugün öğle saatlerinde 2'si 17 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayıp kaçan şüpheli Murat A. (46), yakalandı. Manisa Otogarı'nda Balıkesir otobüsüne bilet aldığı sırada gözaltına alınan Murat A. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
DHA
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