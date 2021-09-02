Dün yükselen altın bugün düştü! Düşüşü duyan soluğu kuyumcuda aldı! İşte 2 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa altın fiyatları
Dün yükselen altın bugün düştü! Düşüşü duyan soluğu kuyumcuda aldı! İşte 2 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükseliş eğilimleri sürüyor. Dün yükselişte olan gram altın 2 Eylül 2021 Perşembe gününe düşüşle başladı. Peki tam altın, çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 2 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa altın fiyatları...