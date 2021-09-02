Dün yükselen altın bugün düştü! Düşüşü duyan soluğu kuyumcuda aldı! İşte 2 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa altın fiyatları

Vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen yatırım aracı olan altında fiyatlar anlık olarak değişiyor. Bu kapsamda alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 2 Eylül 2021 Perşembe gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...