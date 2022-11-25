Dün zam gelmişti! Benzinin fiyatına bugün indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşün ardından benzinin litre fiyatına indirim geldi.

Melahat Ersoy
Editör
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Dün zam gelmişti! Benzinin fiyatına bugün indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı son günlerde düşüş yaşayarak 84 Dolar seviyelerine kadar indi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzin litresine dün gelen 55 kuruş zammın arından bu kez indirim geldi.

Dün zam gelmişti! Benzinin fiyatına bugün indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre benzinin litresine 47 kuruş indirim geldi. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor, Benzinin litresi ise ortalama 20,16 lira satılıyor.

Dün zam gelmişti! Benzinin fiyatına bugün indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER

24 Kasım Perşembe: Benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim

23 Kasım Çarşamba: Benzine 1 lira 16 kuruş indirim

19 Kasım Cumartesi: Benzine 75 kuruş indirim

17 Kasım Perşembe: Benzine 77 kuruş indirim

15 Kasım Salı: Motorine 1 lira 56 kuruş indirim

Dün zam gelmişti! Benzinin fiyatına bugün indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Dün zam gelmişti! Benzinin fiyatına bugün indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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