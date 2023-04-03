Duncan İdehen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duncan İdehen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duncan İdehen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Duncan İdehen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Duncan İdehen 3 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Duncan Nosahaere Idehen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Duncan İdehen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Duncan İdehen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bristol City U21 futbol takımında oynamaktadır. Bristol City U21 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Duncan İdehen'nin Bristol City U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Duncan İdehen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Duncan İdehen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Lincoln U18
1 Temmuz 2019 yılında Grimsby U18
1 Temmuz 2020 yılında Grimsby Town
21 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz
1 Kasım 2021 yılında Birmingham U21
1 Ocak 2022 yılında Bristol U21
18 Ağustos 2022 yılında Carlisle United
1 Ocak 2023 yılında Bristol U21
Duncan İdehen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Duncan İdehen şuan Bristol City U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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