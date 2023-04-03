Duncan İdehen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duncan İdehen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Duncan İdehen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Duncan İdehen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.