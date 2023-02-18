Duncan Mckenzie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duncan Mckenzie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duncan Mckenzie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duncan Mckenzie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duncan Mckenzie 10 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Duncan Christopher Andrew McKenzie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duncan Mckenzie Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Duncan Mckenzie, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Duncan Mckenzie'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Duncan Mckenzie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duncan Mckenzie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Duncan Mckenzie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duncan Mckenzie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2022 yılında Graficar

Duncan Mckenzie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duncan Mckenzie şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Duncan Mckenzie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika U20 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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